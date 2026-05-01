PSD-M presta homenagem aos trabalhadores da Madeira e destaca mínimos históricos no desemprego

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira assinala este Dia do Trabalhador com a apresentação de um voto de saudação aos trabalhadores da Região Autónoma da Madeira, sublinhando o papel determinante de quem, diariamente, sustenta o desenvolvimento económico e a coesão social da Região.

A iniciativa coloca em destaque o contributo dos trabalhadores madeirenses e porto-santenses para o percurso de afirmação da Madeira, num contexto marcado pelos desafios próprios de um território ultraperiférico.

No voto apresentado, o partido salienta que a Região regista actualmente uma das taxas de desemprego mais baixas de sempre e uma das mais reduzidas a nível nacional, reflexo da confiança no tecido produtivo regional e da sua capacidade de criação de emprego.

O documento destaca ainda a evolução positiva dos salários reais e do salário médio, bem como a redução da carga fiscal — fatores que têm contribuído para reforçar o rendimento disponível das famílias e traduzir o crescimento económico em melhorias concretas nas condições de vida dos trabalhadores.

O PSD-M reafirma, assim, a importância de continuar a dignificar o trabalho como pilar essencial do desenvolvimento e da Autonomia da Região, garantindo que o ciclo de crescimento económico em curso se reflete em mais oportunidades e maior qualidade de vida para todos os madeirenses e porto-santenses.