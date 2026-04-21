PSD-M fica mais estável sem limite de mandatos, diz Albuquerque

Miguel Albuquerque afirmou que o PSD-M “fica mais estável” com a eliminação da limitação de mandatos, defendendo a recente alteração dos estatutos do partido.

Questionado sobre críticas de incoerência, o presidente social-democrata respondeu “aceito”, justificando a decisão com a necessidade de evitar instabilidade interna. “Uma das bases do sucesso do PSD é não ter instabilidade”, sublinhou.

“O PSD fica estável. Ninguém sabe se eu vou sair ou não”, afirmou, considerando que a indefinição quanto à liderança contribui para a coesão interna.

Albuquerque destacou ainda que a alteração foi aprovada “por unanimidade” pelos militantes, desvalorizando as críticas externas. “Se há quem critique, é sinal que tomei uma boa decisão”, disse.

O líder do PSD-M reforçou que o funcionamento do partido deve assentar “no bom senso e na vontade dos militantes”.

Declarações à margem da conferência sobre os 50 anos da Autonomia na Escola Secundária Francisco Franco.