Abono de família em mínimos históricos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 1 de Maio, dá conta que o número de beneficiários caiu para metade em 20 anos.

Saiba que os escalões nos extremos estão a diminuir, em contraste com os intermédios e que 2025 foi o 3.º pior ano em nascimentos.

Cuidar de quem cuida de nós

Os batons que ‘roubava’ da mãe foram o primeiro contacto de Marta Menezes com o mundo da beleza e do bem-estar. Hoje enfermeira e maquilhadora, assinala o Dia da Mãe amanhã com uma iniciativa que celebra a maternidade sem abdicar do amor-próprio.

4.100 funcionários da Saúde vêem salários regularizados

Descubra que o SESARAM vai distribuir 2,2 milhões, dinheiro esse que entrará na conta este mês.

Fique a par que a Madeira registou o menor desemprego da história e o ordenado mínimo mais alto de sempre.

Nas Emoções, damos nota de que os Resistência vão estar no São João do Porto Santo e o Plutónio na Semana do Mar do Porto Moniz.

Em Justiça, destaque para: Alegado homicida da mãe fica em internamento preventivo.

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