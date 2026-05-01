Abono de família em mínimos históricos
Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje
A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 1 de Maio, dá conta que o número de beneficiários caiu para metade em 20 anos.
Saiba que os escalões nos extremos estão a diminuir, em contraste com os intermédios e que 2025 foi o 3.º pior ano em nascimentos.
Cuidar de quem cuida de nós
Os batons que ‘roubava’ da mãe foram o primeiro contacto de Marta Menezes com o mundo da beleza e do bem-estar. Hoje enfermeira e maquilhadora, assinala o Dia da Mãe amanhã com uma iniciativa que celebra a maternidade sem abdicar do amor-próprio.
4.100 funcionários da Saúde vêem salários regularizados
Descubra que o SESARAM vai distribuir 2,2 milhões, dinheiro esse que entrará na conta este mês.
Fique a par que a Madeira registou o menor desemprego da história e o ordenado mínimo mais alto de sempre.
Nas Emoções, damos nota de que os Resistência vão estar no São João do Porto Santo e o Plutónio na Semana do Mar do Porto Moniz.
Em Justiça, destaque para: Alegado homicida da mãe fica em internamento preventivo.
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