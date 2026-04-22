Sancha Campanella destaca a falta de trabalhadores não docentes nas escolas

Pessoal não docente "reduzido ao mínimo", envelhecido, com um défice claro nas escolas, foi o quadro apresentado por Sancha Campanella, numa intervenção em que apontou a necessidade de garantir trabalhadores que asseguram o funcionamento dos estabelecimentos de ensino.

A deputada socialista começou referir a situação das famílias madeirenses, com mais de 20% da população em risco de pobreza, o que se reflecte nas escolas que têm de responder a problemas sociais que vão além do ensino.

O pessoal não docente, referiu Sancha Campanella, aufere um salário "muito perto da remuneração mínima" e muitos estão em programas do Instituto de Emprego. Uma parcela significativa destes trabalhadores tem mais de 60 anos e a renovação não está a acontecer.