Nuvens e alguma chuva neste 1.º de Maio com descida da temperatura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 1 de Maio, uma pequena descida da temperatura, céu muito nublado, com abertas a partir da manhã, períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros em geral fracos a partir da manhã, que serão em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira e até ao final da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) de sudoeste, tornando-se gradualmente de noroeste.

As temperaturas vão variar entre os 16 e os 22 ºC no Funchal e os 15 e 20 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas noroeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 18 ºC.