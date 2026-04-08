Avião cargueiro falha segundo voo do dia para o Funchal

O avião cargueiro que assegura a ligação aérea entre Lisboa e o Funchal voltou a falhar esta quarta-feira, pela segunda vez no mesmo dia, comprometendo seriamente a operação logística prevista para a Madeira.

Durante esta manhã, a aeronave regressou a Lisboa devido a uma avaria técnica, obrigando ao cancelamento do voo. Já esta tarde, durante uma nova tentativa, o mesmo avião voltou a apresentar problemas, não conseguindo completar a rota.

Avião cargueiro falha novamente o voo para o Funchal após avaria técnica Falha técnica obrigou a aeronave responsável pela operação de carga entre Lisboa e Funchal regressar à origem

Este é mais um incidente semelhante em pouco mais de uma semana, depois de ontem a aeronave não ter conseguido viajar para a Região e de, a 31 de Março, o mesmo avião também não ter realizado a ligação Lisboa–Funchal devido a problemas técnicos.

Em declarações ao DIÁRIO, publicadas na edição impressa no dia 1 de Abril, o responsável da Madeira Air Integrated Solutions (MAIS), afirmou que este meio de transporte de cargas tem registado um nível de avarias "sem precedentes".

António Beirão comentou ainda o impacto das condições meteorológicas nas operações. “As recentes tempestades têm criado dificuldades significativas. Mesmo quando a aeronave está apta, o mau tempo pode atrasar a descolagem ou dificultar o voo, e isso tem contribuído para os níveis de avarias que estamos a registar”, explicou.

Avião cargueiro falha voo para o Funchal após avaria técnica O avião cargueiro que, na manhã desta terça-feira, assegurava a ligação entre Lisboa e o Funchal foi obrigado a regressar à capital portuguesa devido a uma avaria técnica, comprometendo a operação prevista para hoje.

O aparelho, um ATR 72-300F com capacidade para cerca de oito toneladas de carga, integra a operação do consórcio Madeira Air Integrated Solutions (MAIS), responsável pelo transporte diário de mercadorias entre o continente e a Região Autónoma da Madeira. O serviço, realizado regularmente entre terça-feira e sábado, é considerado essencial para o abastecimento rápido da ilha, garantindo a chegada de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais.