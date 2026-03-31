Avião cargueiro falha voo para o Funchal após avaria técnica

O avião cargueiro que, na manhã desta terça-feira, assegurava a ligação entre Lisboa e o Funchal foi obrigado a regressar à capital portuguesa devido a uma avaria técnica, comprometendo a operação prevista para hoje.

A aeronave, um ATR 72-300F com capacidade para cerca de oito toneladas, integra a operação do consórcio Madeira Air Integrated Solutions (MAIS), responsável pela rotação diária de carga entre Lisboa e o Funchal, realizada de terça-feira a sábado.

O responsável pela empresa explicou ao DIÁRIO que o problema surgiu na sequência de uma anomalia detectada após a descolagem. "Trata-se de uma avaria técnica. O avião já veio duas vezes a Lisboa durante o dia de hoje. Primeiro, partiu de madrugada, mas voltou atrás porque a avaria não tinha reparação no Funchal", começou por dizer. "Depois a manutenção de linha considerou a aeronave reparada, voltou a descolar, mas, passado cerca de meia hora de voo, teve de voltar novamente para trás. São questões técnicas", referiu.

"A nossa prioridade é, acima de tudo, a segurança", sublinhou António Beirão.

Neste momento, as equipas de manutenção encontram-se a trabalhar na aeronave em Lisboa, na tentativa de resolver o problema ainda durante o dia. "Se ainda reunirmos condições, tentaremos realizar o voo esta noite para o Funchal, de forma a repor a normalidade. Vamos ver se será possível a tempo", adiantou.

Esta ligação aérea destina-se ao transporte de carga geral e perecível, incluindo peixe, fruta e flores, bem como medicamentos, produtos urgentes, cargas valiosas e determinadas classes de matérias perigosas, sendo considerada essencial para o abastecimento da Região Autónoma da Madeira.