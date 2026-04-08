Avião cargueiro falha novamente o voo para o Funchal após avaria técnica

O avião cargueiro que assegurava, na manhã desta quarta-feira, a ligação aérea entre Lisboa e Funchal foi obrigado a regressar à capital portuguesa devido a uma avaria técnica, comprometendo a operação logística prevista para o dia.

A aeronave, um ATR 72-300F com capacidade para transportar cerca de oito toneladas de carga, integra a operação do consórcio Madeira Air Integrated Solutions (MAIS), responsável pela rotação diária de mercadorias entre o continente e a Madeira. O serviço realiza-se regularmente entre terça-feira e sábado, sendo considerado essencial para o abastecimento rápido da região autónoma.

Segundo informações disponíveis, o avião teve de interromper o voo, regressando a Lisboa. A situação levou ao cancelamento da ligação prevista para hoje.

Este é o segundo incidente semelhante em pouco mais de uma semana, tendo em conta que a 31 de Março, a mesma aeronave já não tinha conseguido realizar a ligação aérea entre Lisboa e o Funchal, também devido a problemas técnicos.