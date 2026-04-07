Companhias ameaçam abandonar rotas insulares As principais transportadoras aéreas admitem sair, caso avancem as alterações legislativas ao Subsídio de Mobilidade. Os avisos constam dos pareceres enviados à Comissão de Infraestruturas na Assembleia da República, a que o DIÁRIO teve acesso. A easyJet surge como a voz mais crítica. Voos diários para a Venezuela obrigam a preços competitivos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 8 de Abril.

Outros destaques:

"Falta um carimbo para abraçar a mãe"

Sem embaixada em Beirute, Rabih luta por um visto para Portugal enquanto a irmã, desempregada, assegura a burocracia. Entre bombardeamentos e papéis urgentes, o reencontro na Madeira está em suspenso.

Ataque com ácido castigado com cadeia Homem de 46 anos condenado a cinco anos e meio de prisão. Segurança do aeroporto 'absolvido' de roubo de anéis

'Creativity Village' vai transformar baixa do Funchal num centro criativo

E, por fim, Banda nacional PAUS vem ao ‘Aqui Acolá’ dar último concerto na Madeira

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