Segundo e último dia da XX Feira da Cana-de-Açúcar e seus derivados nos Canhas

Começou ontem e termina já hoje, 29 de Março, a XX Feira da Cana-de-Açúcar e seus derivados, a decorrer na Freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol.

Este último dia de festividades, que começa pelas 11h00 e termina pelas 20h00, mais do que tempo suficiente para visitar, sobretudo com o clima a prometer estar apetecível para esta espécie de arraial.

Animação musical, com muita tradição madeirense, e muita comida, que nunca falta nestes eventos.

Pelas 16h30, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, vai estar presente neste evento.

Pelas 17h15, o JPP, com Élvio Sousa como porta-voz, estará no recinto da feira para uma iniciativa política.

Outros assuntos em agenda

14h30 - Entrega de Prémios do “XIII Trail Ludens Machico”, no local de Chegada, Porto de Recreio de Machico, junto à sede do Ludens.

8h30 às 17h00 - Taça de Portugal Enduro presente by Shimano - 1.ª prova - Início da competição; 14h00 - Previsão da chegada do primeiro atleta; 17h00 - Cerimónia da entrega de Prémios (Pavilhão do CDR Prazeres).

14h00 - Sessão Final da XIª Convenção Regional do BE Madeira. A sessão de encerramento está prevista para as 17h30 e conta com a presença do coordenador nacional do BE, José Manuel Pureza. No Hotel Porto Santa Maria, Zona Velha do Funchal.

15h00 - AD Camacha vs Bragança para o Campeonato de Portugal, em futebol masculino, no Estádio da Camacha.

15h00 - Madeira SAD vs Almeida Garret para o Campeonato Nacional da I Divisão em andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

16h30 - Apresentação do livro de Ricardo Vieira, intitulado "Pilares da Autonomia", no Jardim Botânico do Funchal.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados na História neste mesmo dia 29 de Março, o Dia Mundial do Piano:

1520 - D. Manuel I concede foral a Celorico de Basto.

1549 - O primeiro governador do Brasil, Tomé de Sousa, chega à Baía-de-Todos-os-Santos, acompanhado do padre Manuel da Nóbrega.

1809 - Invasões francesas. Desastre da Ponte das Barcas, no Porto, na fuga da população ao ataque do exército francês do general Soult.

1830 - É criada a Escola Superior de Medicina Veterinária por Alvará Régio

1907 - Sai o primeiro número do jornal regional Algarve.

1911 - O Governo da I República alarga o ensino infantil, primário e normal a ambos os sexos.

1941 - II Guerra Mundial. Início do funcionamento do Comissariado para os Assuntos Judaicos em França, entre o Governo de Vichy e as forças nazis de ocupação.

1942 - Holocausto. Começa a deportação dos judeus franceses para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1946 - É estabelecida a Constituição da Costa do Ouro, primeira colónia britânica em África, com maioria negra no parlamento.

1951 - Os norte-americanos Julius e Ethel Rosenberg são considerados culpados de espionagem nuclear a favor da União Soviética.

1954 - O decreto-lei n. 39580 emitido pela Presidência do Conselho, publicado no Diário do Governo n. 65/1954, cria a Junta de Energia Nuclear e a Comissão de Estudos de Energia Nuclear e define as suas atribuições.

1961 - O embaixador de Portugal em Washington assina por Portugal o Acordo relativo ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Acordo relativo ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e, na mesma data, deposita os instrumentos de aceitação pelo Governo Português desses acordos.

1963 - A França lança à água o primeiro submarino nuclear do país.

1971 - O tenente norte-americano William Calley é condenado pela morte de civis no massacre de My Lai, no Vietname.

1973 - A última unidade militar dos Estados Unidos deixa o Vietname. Cerca de 58.000 soldados americanos foram mortos. As baixas vietnamitas incluem mais de 250.000 soldados sul-vietnamitas e mais de 1.100.000 soldados norte-vietnamitas e vietcongues irregulares. As mortes de civis chegam a 2.000.000.

1974 - Oito membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos são condenados pela morte de estudantes que se manifestavam contra a Guerra do Vietname, na Universidade do Kent, Ohio, a 04 de maio de 1970.

1975 - O futebolista Eusébio faz o seu último jogo com a camisola do Benfica, jogando no Estádio da Luz contra o Oriental. A partida termina 4 a 0, com golos de Vítor Baptista (2), Diamantino e Barros.

1981 - O general Roberto Viola assume a Presidência da ditadura argentina sucedendo ao general Jorge Videla.

1982 - O atentado contra o comboio Toulouse-Paris, o "Capitole", a bordo do qual devia estar o então presidente da câmara de Paris, Jacques Chirac, faz cinco mortos e 77 feridos. O ataque parece ser das primeiras represálias do terrorista Illich Ramirez Sanchez, conhecido como "Carlos", após a detenção de dois membros da sua rede, o suíço Bruno Breguet e a futura companheira de "Carlos", Magdalena Kopp.

1985 - É inaugurada a Mesquita Central de Lisboa, um dos principais centros de culto do Islão em Portugal.

Foto DR

1989 - O escritor português João de Melo recebe o Grande Prémio de Romance e Novela da APE pela obra "Gente Feliz com Lágrimas".

1990 - Morre, aos 61 anos, o compositor e regente franco-português Alain Oulman.

1991 - A pintora de origem portuguesa Maria Helena Vieira da Silva recebe a Legião de Honra de França.

1994 - O antigo primeiro-ministro socialista italiano Bettino Craxi é intimado a comparecer perante o tribunal correcional de Milão como arguido num processo por corrupção, o "caso ENI-SAi (seguros)".

1998 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, corta, na Praça da Portagem, margem esquerda do Tejo, perto do Montijo, a tradicional fita de inauguração da Ponte Vasco da Gama - a maior da Europa.

Inauguração da Ponte Vasco da Gama Cerimónias oficiais da inauguração da Ponte Vasco da Gama, ligando Alcochete à zona litoral de Lisboa, com a presença de Jorge Sampaio, Presidente da República, António Guterres, Primeiro-Ministro, membros do Governo, e outras individualidades.

1999 - O índice Dow Jones da Bolsa de Nova Iorque, Estados Únicos, fecha, pela primeira vez, acima dos 10.000 pontos, situando-se nos 10.006,78.

2002 - Israel lança a operação "Muralha Defensiva" contra ataques de comandos palestinianos, declara o líder da OLP Yasser Arafat inimigo do país e envia as tropas para o cerco de Ramallah.

2003 - Morre, aos 46 anos, o médico italiano Carlo Urbani, foi o primeiro responsável da Organização Mundial de Saúde (OMS) a identificar a doença denominada Síndroma Respiratório Agudo Severo (SARS), ou pneumonia atípica.

2004 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) é alargada a 26 países, com a entrada da Bulgária, Estónia, Letónia e Lituânia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia, numa cerimónia oficial em Washington, Estados Unidos.

2006 - O Hamas - Movimento da Resistência Islâmica assume o Governo palestiniano com a tomada de posse de Ismail Haniyeh como primeiro-ministro.

- O antigo Presidente liberiano Charles Taylor, acusado de crimes de guerra, cometidos durante o conflito na Serra Leoa entre 1991 e 2001, pelo Tribunal Especial das Nações Unidas (ONU) para a Serra Leoa, é preso na fronteira da Nigéria com os Camarões.

2007 - O Conselho de Ministros aprova a reclassificação do Palácio de Belém, sede da Presidência da República, e de todo o seu conjunto intramuros como monumento nacional a classificação mais elevada do Estado Português em relação a bens culturais.

Foto Bruno Saraiva/Museu da Presidência da República

- Morre, com 86 anos, a atriz, cantora e ceramista Maria Sidónio.

2008 - No Zimbabué, cerca de 5,9 milhões de eleitores são chamados a votar para decidir se Robert Mugabe permanece no poder, depois de ter exercido a presidência durante mais de um quarto de século.

- O desabamento do edifício de sete andares da Direção Nacional de Investigação Criminal, em Luanda, causa 15 mortos, segundo os dados da Proteção Civil angolana. 181 pessoas estavam no edifício no momento do desabamento.

2009 - Morre, aos 95 anos, a norte-americana Helen Levitt, uma das mais importantes fotógrafas do século XX, famosa pelos instantâneos de rua de Nova Iorque.

2010 - Um duplo ataque suicida em hora de ponta mata dezenas de pessoas no Metro de Moscovo. Às 07:56, na capital russa, uma bombista faz-se explodir num comboio da linha vermelha, na estação de Lubyanka, causando a morte a 23 pessoas.

2014 - Morre, aos 95 anos, Maria Margarida Craveiro Lopes dos Reis, bióloga e uma das cinco deputadas da Assembleia Nacional do Estado Novo nas legislaturas de 1953-1954, 1957-1961 e 1961-1965.

2015 - O presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Armando Guebuza, de 72 anos, demite-se da liderança do partido no poder em Moçambique. Filipe Nyusi é eleito.

- O PSD-Madeira, liderado por Miguel Albuquerque, conquista a sua 11.ª maioria absoluta consecutiva nas eleições legislativas regionais da Madeira, as primeiras sem Alberto João Jardim.

- Morre, com 69 anos, Armando Sevinate Pinto, engenheiro agrónomo, antigo ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas do XV Governo Constitucional PSD/CDS-PP, dirigido por Durão Barroso, entre 06 de abril de 2002 a 17 de julho de 2004.

2016 - A Organização Mundial de Saúde anuncia que a epidemia do vírus Ébola na África ocidental deixa de ser uma situação de emergência de saúde pública internacional. A epidemia, que eclodiu em 2013 e atingiu especialmente a Guiné-Conacri, Libéria e Costa do Marfim, provocou até finais de 2015 mais de 11.000 mortos em cerca de 28.000 casos registados.

2017 - O Reino Unido entrega a Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, no edifício-sede desta instituição, em Bruxelas, a carta que formaliza a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa para a concretização do processo de saída da União Europeia, 'Brexit', ditada pelo referendo de junho de 2016.

2018 - O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, anuncia a expulsão de 60 diplomatas norte-americanos e o encerramento do consulado norte-americano em São Petersburgo.

2019 - Os deputados britânicos rejeitam pela terceira vez o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

- Morre, aos 90 anos, Agnès Varda, fotógrafa e realizadora francesa. O seu primeiro filme, La Pointe Courte (1954), foi um precursor dos filmes da Nouvelle Vague francesa da década de 1960.

2020 - Covid-19: A ministra da Saúde angolana, Silvia Lutucuta, anuncia as duas primeiras mortes de pessoas infetadas com o vírus no país.

2022 - Augusto Santos Silva, indicado pelo PS, é eleito presidente da Assembleia da República com 156 votos a favor, 63 brancos e 11 nulos, na primeira sessão plenária da XV legislatura.

- Morre, com 76 anos, o ator norte-americano Paul Herman, que participou na série "Os Sopranos".

2025 - Morre, aos 90 anos, Richard Chamberlain, ator norte-americano. Conhecido como o "rei das minisséries televisivas", participou na minissérie australiana "Os Pássaros Feridos" (1983).

Este é o octogésimo nono dia do ano. Faltam 277 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia