Porto do Funchal vive dia mais movimentado da semana

Com a passagem de mais de 12 mil pessoas pelo terminal de cruzeiros, esta terça-feira é o dia mais movimentado da semana no Porto do Funchal. Três navios de cruzeiro encontram-se atracados no porto funchalense.

O 'Mein Schiff Relax' chegou pelas 6 horas para uma escala de 32 horas, vindo de Las Palmas de Gran Canaria, com 4.607 passageiros e 1.417 tripulantes. O navio, da TUI Cruises, vai passar a noite na cidade, partindo quarta-feira, pelas 14 horas para Santa Cruz de La Palma. Está a realizar um cruzeiro de sete dias na região da Cruise Atlantic Islands (CAI), com paragens nas ilhas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, La Palma e, claro, Madeira.

Já o 'AIDAluna' atracou por volta das 9h45, com 2.504 passageiros e 645 tripulantes. Fica no Funchal até às 21 horas, altura em que parte para Lisboa. Está numa viagem de 13 dias de reposicionamento, da região CAI para o Norte da Europa, onde vai permanecer durante o Verão. Partiu a 28 de Março de Fuerteventura e até chegar à Madeira passou por Tenerife, Gran Canaria e La Palma. Depois de Lisboa segue para Espanha (Vigo e La Corunha), ilha de Portland, Dover (Inglaterra) e finalmente Hamburgo (Alemanha), que será o seu ‘homeport’ nos próximos meses.

O 'Marella Voyager' tem entrada prevista para as 21 horas, passando a noite no Funchal. Traz a bordo 2.050 passageiros e 779 tripulantes, vindos de Fuerteventura e parte quarta-feira, pelas 18 horas, para La Gomera. Está posicionado na região CAI, a realizar cruzeiros de uma semana entre as ilhas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Madeira e La Gomera.