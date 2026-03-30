Capitania prolonga aviso de vento forte e agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal voltou a prolongar o aviso de vento forte e agitação marítima na orla marítima da Madeira até às 18 horas de terça-feira, 31 de Março, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Aviso de vento forte para a orla marítima prolongado até às 6 horas de amanhã A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento forte para a orla marítima, que deverá vigorar até às 6 horas horas de amanhã, 31 de Março.

O vento deverá soprar Nordeste muito fresco a forte (40 a 61 km/h), tornando-se gradualmente Este/Nordeste fresco a muito fresco (30 a 50 km/h) e diminuindo para moderado a fresco (20 a 39 km/h), com algumas rajadas de até 50 km/h.

A ondulação prevista aponta para ondas Nordeste de 3 a 4 metros na Costa Norte, diminuindo para 2 a 3 metros, e ondas do quadrante Sul entre 1,5 e 2,5 metros na Costa Sul. A visibilidade deverá ser boa.

A Capitania recomenda máxima atenção à população e à comunidade marítima, reforçando a amarração das embarcações atracadas ou fundeadas, evitando passeios junto ao mar ou em zonas expostas como molhes, arribas e praias, e não praticar pesca lúdica em áreas de rebentação.

Nestes períodos, o mar pode facilmente atingir zonas aparentemente seguras, pelo que é essencial cumprir todas as precauções.