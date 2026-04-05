Elevado para laranja aviso de agitação marítima para a costa norte da Madeira e Porto Santo

O aviso de agitação marítima para a costa norte da Madeira e o Porto Santo foi agravado para nível laranja pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à previsão de forte ondulação nos próximos dias.

De acordo com a informação divulgada, tanto a costa norte da Madeira como a ilha do Porto Santo estarão sob aviso amarelo entre as 09h00 de 7 de Abril, terça-feira, e as 15h00 de 8 de Abril, quarta-feira, período durante o qual se esperam ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa.

A situação agrava-se durante a tarde de 8 de Abril, quarta-feira, entre as 15h00 e as 18h00 (hora UTC), altura em que o aviso sobe para laranja. Neste intervalo, são previstas ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir uma altura máxima de 12 metros.