César Mourão leva 'Terra Nossa' ao vivo ao Porto Santo

O programa de entretenimento 'Terra Nossa', da SIC, regressa à estrada e tem o Porto Santo como um dos destinos da nova temporada em formato de espectáculo ao vivo. A iniciativa resulta de uma parceria entre a SIC, a produtora Coral Europa e o Município de Porto Santo. A informação foi avançada esta quarta-feira pela Câmara do Porto Santo.

Fiel ao espírito que desde sempre caracterizou o formato, César Mourão percorrerá as ruas da ilha à procura das figuras mais singulares e insólitas da comunidade local, recolhendo histórias que depois ganham vida em palco. O espectáculo realiza-se a 8 de Maio, pelas 21 horas, no Centro Cultural e de Congressos de Porto Santo.

A noite terá uma particularidade especial: os próprios protagonistas das histórias contadas pelo apresentador estarão na plateia, ao lado da população em geral, tornando o evento numa celebração colectiva da identidade e do humor porto-santense.