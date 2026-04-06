Turistas aproveitaram o período pascal para rumar ao Porto Santo

A Páscoa foi, mais uma vez, marcada por um forte movimento no Porto Santo. De avião ou a bordo do navio Lobo Marinho, muitos foram os turistas que chegaram à ilha dourada durante o período pascal.

As principais artérias da cidade do Porto Santo estiveram com bastante movimento, com restaurantes e bares, de forma geral, bem compostos.

Nos recintos desportivos, os praticantes de padel e ténis eram uma mistura de estrangeiros, madeirenses e residentes locais. No campo de golfe, muitos golfistas ocupavam tanto o campo principal como o par 3.

Nas montanhas e ao longo dos trilhos e estradas, era visível muita gente a caminhar, a correr e a andar de bicicleta.

No mar, havia muitos banhistas e vários passeios turísticos. O mergulho, a cargo da empresa do Ramos, também registou grande procura, e os Jeeps e carrinhas de turismo mantiveram-se sempre bastante ocupados.

Na zona central da cidade houve sempre programação musical, o que atraiu muitas pessoas. As tradicionais “lambecas” do GNR José Reis tiveram também, como habitualmente, grande procura.

Resta agora aguardar a próxima enchente, que se espera que venha a ocorrer no próximo feriado de 1 de Maio, ou mesmo nas festividades de São João 2026.