PS avança com lista própria ao Conselho de Estado com César e sem o líder José Luís Carneiro

O PS anunciou hoje que vai avançar com uma lista própria ao Conselho de Estado, encabeçada pelo presidente do partido, Carlos César, com outros quatro nomes em que não consta o do secretário-geral José Luís Carneiro.

Na nota, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista (GPPS) anuncia que "chegou, com o Grupo Parlamentar do PPD/PSD (GPPSD), a um entendimento político global quanto à composição das listas dos órgãos externos a eleger pela Assembleia da República".

No entanto, a bancada socialista apresenta, "por ser esse o seu entendimento", uma lista própria ao Conselho de Estado, com eleição por método de Hondt, encabeçada pelo presidente do PS, Carlos César - como já tinha sido anunciado - a que se seguirão, de forma paritária, Francisca Van Dunem, Alexandre Quintanilha, Edite Estrela e Alberto Arons de Carvalho.