Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro promove mobilidades Erasmus em Itália

No âmbito da sua acreditação Erasmus+ para o ensino de adultos, a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro reforça a sua dimensão internacional com o envio de duas comitivas a Itália. Estas deslocações visam promover a partilha de conhecimentos, o aperfeiçoamento linguístico e a troca de boas práticas pedagógicas em contextos multiculturais.

"O projecto dividiu-se em duas deslocações estratégicas, abrangendo um total de 18 estudantes e quatro docentes. Em Orte, um grupo composto por 10 alunos e dois docentes colabora com a LIGHTHOUSE – Languages for International Communication, numa parceria que se foca na melhoria das competências de comunicação internacional e na superação de barreiras linguísticas", indica nota à imprensa.

E prossegue: "Em simultâneo, uma segunda comitiva, formada por oito alunos e dois docentes, deslocou-se para a cidade de Siena, a fim de colaborar com o C.P.I.A. 1 di Siena (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti). Esta colaboração permite aos participantes conhecer de perto os modelos italianos de educação de adultos e de integração social, enriquecendo a sua experiência formativa através do intercâmbio europeu".

O coordenador deste projecto, Marco Melo, destaca com orgulho o crescimento que o programa Erasmus+ teve na instituição num curto espaço de tempo, afirmando-se como uma referência na organização de mobilidades para o estrangeiro e no acolhimento de parceiros internacionais. Este dinamismo é comprovado pelo facto de, já no início de maio, estarmos a preparar a receção de três instituições europeias — uma da Grécia e duas de Espanha —, o que vem consolidar o papel da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro como um polo de partilha e inovação no ensino de adultos a nível europeu". Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro

Por fim, diz que "até ao final do ano lectivo, estão ainda previstas mobilidades de grupo a Algeciras, no sul de Espanha, Job Shadowing à cidade de Milão e cursos para docentes na Suécia".