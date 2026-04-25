Delegação de Teerão irá reunir-se com mediação paquistanesa e não com EUA

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) do Irão afirmou hoje que a delegação iraniana que chegou a Islamabade irá reunir-se com a mediação paquistanesa das negociações de paz, sem estar previsto qualquer encontro com os representantes norte-americanos.

"Não se espera qualquer reunião entre o Irão e os Estados Unidos. As observações do Irão serão comunicadas ao Paquistão", afirmou na rede social X o porta-voz do MNE iraniano, Esmaeil Baqaei.

No dia em que Washington confirmou a deslocação de uma delegação a Islamabad para reatar negociações com Teerão, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano chegou ao Paquistão para reuniões com autoridades locais, anunciou o Governo paquistanês.

Segundo Baqaei, Araqchi reunir-se-á apenas com representantes paquistaneses de "alto nível" para discutir a sua "mediação em curso e os seus bons ofícios para pôr fim à guerra imposta pelos Estados Unidos".

O Governo do Paquistão, mediador das conversações entre Estados Unidos e Irão, indicou em comunicado que Araghchi "vai reunir-se com importantes líderes paquistaneses para discutir os últimos acontecimentos na região, bem como os esforços em curso para a paz e a estabilidade regional",

O comunicado paquistanês não menciona uma nova ronda de paz anunciada hoje pela porta-voz da Casa Branca, que deu conta da partida para Islamabad, no sábado de manhã, dos enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, para retomar as conversações de paz com o Irão.

À chegada a Islamabad, o chefe da diplomacia de Teerão foi recebido pelo vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, e por Asim Munir, chefe das Forças de Defesa.

Araghchi tem agendada uma viagem a partir de hoje ao Paquistão, Omã e Rússia para discutir com os respetivos homólogos o conflito desencadeado em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

A porta-voz da Casa Branca acrescentou, em declarações à cadeia Fox News, que não é esperado que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, se desloque à capital do Paquistão, depois de liderar a delegação de Washington, na primeira ronda negocial, em 11 de abril.

"De acordo com as minhas informações, o vice-presidente está em alerta máximo e pronto para ir para o Paquistão se considerarmos necessário", disse posteriormente Karoline Leavitt aos jornalistas na Casa Branca.

Segundo a porta-voz presidencial, "os iranianos solicitaram esta conversa presencial" e os enviados norte-americanos vão ouvir o que os negociadores de Teerão "têm para dizer".

Caso se realize uma nova reunião, Araghchi poderá substituir o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que saiu da liderança da equipa negocial.

A guerra encontra-se interrompida por um cessar-fogo precário, que Trump prolongou por um período indeterminado na terça-feira, pouco antes de expirar o prazo concedido a Teerão para regressar à mesa das negociações ou em alternativa enfrentar o recomeço dos ataques militares.

O Irão mantém o estreito de Ormuz sob ameaça militar, ao fim de quase dois meses de guerra, fazendo disparar os preços dos hidrocarbonetos em todo o mundo, e tem condicionado o regresso ao diálogo ao levantamento do bloqueio que o Presidente norte-americano determinou aos portos iranianos, como resposta ao fracasso da primeira ronda negocial.

Ao anunciar o prolongamento do cessar-fogo, Trump ordenou às forças armadas que "continuem o bloqueio e, em todos os outros aspetos, permaneçam prontas", aguardando uma proposta do Irão para que as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra".