Erasmus+ leva alunos do Estreito de Câmara de Lobos à Eslováquia e à Polónia

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos promoveu, entre 20 e 24 de Abril, duas mobilidades de grupo que levaram 12 alunos e quatro docentes a Rožňava, na Eslováquia, e a Radzionków, na Polónia, no âmbito do Programa Europeu Erasmus+.

Em nota emitida, a instituição de ensino revela que, n a Eslováquia, os alunos do 8.º ano foram acolhidos por famílias locais, participando em aulas, actividades desportivas como o floorball e visitas culturais à Câmara Municipal de Rožňava, à Mansão de Betliar e às montanhas Tatra, onde desfrutaram de actividades na neve.

Paralelamente, na Polónia, onde também se juntaram participantes de Malta, o grupo participou em jogos individuais e de grupo (como escape room), workshops de culinária, costura e arte (Galeria “Kronika”), visitou a histórica Mina de Prata em Tarnowskie Góry e o Museu Auschwitz-Birkenau, terminando a semana em Cracóvia com a exploração do bairro judeu de Kazimierz e do Castelo de Wawel.

A Escola do Estreito de Câmara de Lobos destaca que o uso de ferramentas digitais foi fomentado de diferentes formas, tais como "nas apresentações das escolas, nas quais a inteligência artificial foi abordada, na elaboração dos diários de bordo no Padlet e na utilização do Google Maps para orientação, demonstrando a aplicação prática da educação digital".

Já a consciência ambiental esteve presente "na escolha de transportes públicos e deslocações a pé, reduzindo a pegada de carbono e promovendo a sustentabilidade".

A convivência com famílias de acolhimento (na Eslováquia) e a interação com colegas de diferentes nacionalidades "reforçaram a inclusão, a capacidade de adaptação a novos ambientes e a valorização da diversidade cultural, elementos cruciais para o intercâmbio cultural que se vivenciou nos dois países e que enriqueceu inevitavelmente todos os envolvidos", aponta a escola, que sublinha que as mobilidades proporcionaram aos alunos "uma oportunidade ímpar de desenvolver um vasto leque de competências, desde a comunicação intercultural, à autonomia e ao pensamento crítico".

Os alunos, descreve a instituição de ensino, regressaram "com uma visão mais alargada do mundo, novas amizades e um maior sentido de cidadania europeia, prontos para partilhar as suas aprendizagens e inspirar a comunidade escolar".