Trump acredita num regresso dos americanos à Lua até final do seu mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse quarta-feira que crê na possibilidade do país enviar novamente homens à Lua até final do seu mandato, num evento na Casa Branca com astronautas da missão Artemis II.

"Temos boas hipóteses" de conseguir, afirmou o presidente americano, cujo segundo mandato termina no início de 2029.

"Preferimos não afirmar categoricamente (...) mas estamos adiantados em relação ao calendário, por isso temos boas hipóteses", assegurou.

A NASA prevê atualmente uma aterragem lunar em 2028, mas os especialistas preocupam-se com potenciais novos atrasos, uma vez que os módulos lunares que serão utilizados ainda estão em desenvolvimento.

O presidente dos EUA recebeu hoje na Casa Branca os astronautas da Artemis II da NASA e felicitou-os pelo êxito da primeira missão que alcançou a órbita da Lua em mais de meio século por serem os humanos que viajaram mais longe da Terra.

"São necessárias pessoas como estas para fazer grande o nosso país. E, repito, nunca tinha visto nada parecido. Todos os meus conhecidos queriam ver o lançamento e, especialmente, queriam ver uma aterragem bem-sucedida. E, Jared [Isaacman, o administrador da NASA], quero felicitar-te por o teres conseguido. NASA, fizeste uma ótima escolha", afirmou Trump junto dos astronautas a partir do Gabinete da sala Oval.

Os quatro tripulantes da Artemis II são Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana (CSA).

O presidente realçou as capacidades mentais e físicas que os astronautas devem ter para realizar uma missão como essa e brincou dizendo que ele próprio poderia participar num futuro lançamento.

"Eu não teria tido nenhum problema para consegui-lo; fisicamente estou muito bem. Bem, talvez um pequeno problema. É permitido a um presidente viajar numa destas missões?", ironizou.

Artemis II terminou a etapa 10 de abril com sucesso e a sua missão de levar novamente o ser humano à órbita lunar pela primeira vez desde 1972.

Esta missão procura dar um impulso às próximas missões do Programa Artemis, que pretende pousar duas vezes em 2028, enquanto a agência espacial americana avança simultaneamente nos planos de construção de uma base na Lua.

A tripulação superou o recorde de distância alcançada no espaço pela missão Apollo 13 em 1970 e estabeleceu uma nova marca ao afastar-se 406.771 quilómetros da Terra.