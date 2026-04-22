Escola de Machico recebe abertura da exposição 'Move-te Por Valores' e homenageia Madalena Costa

A Escola Básica e Secundária de Machico recebeu ontem, dia 21 de Abril, a abertura oficial da exposição 'Move-te Por Valores: no Desporto como na Vida', um momento que contou com a presença do director regional de Educação, João Costa e Silva, do director regional de Desporto, David Gomes, da vogal do Instituto Português de Desporto e Juventude, Lídia Praça, da gestora nacional do programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, Isabel Baltazar, e do representante da atleta homenageada, a campeã mundial de patinagem artística Madalena Costa, Luís Rodrigues.

Segundo nota à imprensa, a mostra, "uma iniciativa do Plano Nacional de Ética no Desporto do IPDJ, desenvolvido em parceria com o Programa 'Escola Embaixadora do Parlamento Europeu', uma rede que a EBSMachico integra desde 2019, tem percorrido as escolas do país e, pelo primeiro ano, quinze escolas da Região, com o intuito de divulgar e promover os valores da ética no desporto e nas relações pessoais e sociais".

Revela ainda que, "através das histórias, contadas na primeira pessoa, que compõem cada um dos 29 painéis, a exposição dá visibilidade e identidade a valores como o respeito, a tolerância, a entreajuda, a disciplina, a determinação, no desporto, na escola, na sociedade".

A mostra, conforme conclui a mesma nota, "está a circular em modelo estafeta, reforçando o compromisso de cada escola nesta passagem, nesta entrega em mãos, dos valores que têm sido destacados por cada atleta, que é simbolizado na entrega dos dois 'palos', que a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu de Mirando do Douro, numa analogia aos Pauliteiros de Miranda, ofereceu à exposição". A esta, revela, foi acrescentado "mais um painel da jovem atleta Madalena Costa, que acabou de receber mais uma medalha de ouro na 1.ª Eliminatória da Taça do Mundo da modalidade, em Buenos Aires (Argentina) e que, apesar de não poder estar presente, deixou a seguinte mensagem às novas gerações: As suas vitórias inspiram as novas gerações, a quem deixa uma mensagem: "Não tenham medo de cair, de errar, de começar outra vez. É verdade que o talento pode ajudar, mas são os valores como o trabalho, o foco, a determinação e a coragem que fazem a diferença"".