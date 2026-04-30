Congresso dos EUA aprova orçamento da Segurança Interna e termina paralisação recorde

A Câmara de Representantes (câmara baixa do Congresso) norte-americana aprovou hoje o financiamento de grande parte do Departamento de Segurança Interna (DHS), excluindo operações de imigração, encerrando assim a paralisação ('shutdown') mais longa da história da agência.

A Casa Branca tinha avisado que o financiamento temporário utilizado pelo Presidente Donald Trump para pagar aos funcionários da Administração de Segurança dos Transportes (TSA) e de outras agências acabaria em breve, o que levou a novas ameaças de interrupções nos aeroportos.

O DHS está sem financiamento regular desde 14 de fevereiro, causando dificuldades aos funcionários, embora grande parte da agenda de imigração de Trump, central na disputa entre republicanos e democratas, esteja a ser financiada separadamente.

"Já era tempo", sublinhou a congressista Rosa DeLauro, a principal democrata na Comissão de Orçamento da Câmara, que propôs o projeto de lei há mais de 70 dias.

A câmara baixa votou rapidamente a medida por aclamação, sem votação nominal formal, e o pacote bipartidário vai ser enviado para Trump assinar, noticiou a agência Associated Press (AP).

A aprovação termina o impasse que começou após a repressão do governo Trump à imigração ilegal em Minneapolis ter feito vítimas mortais e desencadeado um debate aceso no Capitólio sobre o dinheiro destinado a financiar a agenda do Presidente republicano.

Após os assassinatos de dois cidadãos norte-americanos por agentes federais durante os protestos contra as ações de imigração em Minneapolis, os democratas recusaram-se a financiar o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e a Patrulha de Fronteiras sem alterações nas operações contra a imigração.

Os republicanos não aceitaram um plano proposto pelos democratas para financiar a TSA e outras partes do Departamento de Segurança Interna (DHS) sem fundos para o ICE e a Patrulha da Fronteira.

Embora o Senado (câmara alta) tenha aprovado o pacote bipartidário por unanimidade há um mês, o projeto de lei esteve parado desde então na Câmara dos Representantes.

Para ultrapassar o impasse, os republicanos nas duas câmaras decidiram abordar eles próprios o financiamento da fiscalização da imigração, através de uma "reconciliação orçamental", processo complexo que levará semanas.

Os republicanos da Câmara de Representantes aprovaram, na quarta-feira à noite, uma resolução orçamental numa votação maioritariamente partidária, de 215 a 211, focada em fornecer 70 mil milhões de dólares para a fiscalização da imigração e das deportações durante o resto do mandato de Trump e em garantir que os democratas já não podem bloquear o financiamento.

O mandato de Trump, que fez do combate à imigração ilegal uma das 'bandeiras' da sua presidência, termina em janeiro de 2029.