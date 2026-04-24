EB1/PE da Lombada recebe alunos da Eslováquia no âmbito do programa Erasmus+

A EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, está a receber, entre os dias 20 e 28 de Abril, uma delegação da Eslováquia, no âmbito de uma mobilidade Erasmus+ centrada na aprendizagem intercultural, no desenvolvimento de competências linguísticas, digitais e STEAM - Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

Em nota emitida a instituição de ensino explica que a iniciativa conta com a participação de cinco alunos eslovacos, acompanhados por duas professoras, e tem como principal objectivo promover o contacto entre diferentes realidades educativas europeias, reforçando valores como a cooperação, a inclusão, a diversidade cultural, a cidadania ativa e o sentimento de pertença à Europa.

Durante a estadia na Madeira, os participantes têm vindo a desenvolver um conjunto diversificado de actividades pedagógicas, em articulação com a comunidade educativa da escola anfitriã. Do programa fazem parte sessões de leitura em inglês e espanhol com os alunos da EB1/PE da Lombada, uma caminhada orientada pela vila da Ponta do Sol sob o tema 'The City as a STEAM Lab', actividades de stop-motion com plasticina, momentos dedicados à utilização responsável da Inteligência Artificial, apresentações finais e um itinerário científico pela paisagem madeirense.

Um dos momentos de maior relevância do programa incide sobre a utilização responsável da Inteligência Artificial, levando os participantes a reflectir sobre a ética, a privacidade, a validação da informação, o pensamento crítico e a criação de conteúdos digitais. Uma abordagem, que segundo a escola, "reforça o compromisso da escola com uma educação inovadora, segura e alinhada com os desafios da sociedade actual".

A mobilidade Erasmus+ constitui "uma oportunidade de enriquecimento mútuo para alunos, docentes e comunidade educativa, fortalecendo os laços de cooperação entre Portugal e a Eslováquia e afirmando a EB1/PE da Lombada como uma escola aberta à Europa, à inovação pedagógica e à aprendizagem colaborativa", pode ler-se no comunicado.