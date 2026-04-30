Braga adianta-se ao Friburgo com golo nos descontos

Um golo de Mario Dorgeles aos 90+2 minutos permitiu hoje ao Sporting de Braga adiantar-se ao Friburgo na corrida à final da Liga Europa de futebol, garantindo um triunfo em casa por 2-1, na primeira mão das meias-finais.

O turco Demir Tiknaz adiantou os minhotos, aos oito minutos, mas o italiano Vincenzo Grifo empatou pouco depois, aos 16, antes de o médio costa-marfinense consumar o triunfo da formação bracarense, que tinha visto Rodrigo Zalazar falhar uma grande penalidade em cima do intervalo, aos 45+2.

O Sporting de Braga, que procura assegurar a segunda final da Liga Europa da sua história, depois de ter perdido a decisão de 2010/11 diante do FC Porto, em Dublin, visita o Friburgo na próxima semana, em 07 de maio, no encontro da segunda mão.