Sporting de Braga tenta ganhar 'embalo' para Istambul na recepção ao Friburgo

O Sporting de Braga vai tentar ganhar vantagem para a final de Istambul na 'pedreira', onde na quinta-feira recebe os alemães do Friburgo, no arranque das meias-finais da Liga Europa em futebol, que repete 15 anos depois.

Sobrevivente português na Europa, depois das quedas nos 'quartos' de Sporting (Champions) e FC Porto (Liga Europa), o conjunto 'arsenalista' fez, até agora, um percurso imaculado, pautado por muitas vitórias (12, desde as pré-eliminatórias), várias marcantes, e apenas duas derrotas, sem consequências.

O 'onze' de Carlos Vicens já foi capaz, por exemplo, de vencer fora o Celtic (2-0), num triunfo inédito para o futebol português, o Feyenoord ou o Nottingham Forest, 'carrasco' do FC Porto nos 'quartos', bem como de eliminar o Betis, o quinto de La Liga.

O 'épico' triunfo por 4-2 em Sevilha, na segunda mão dos quartos de final, depois de uma desvantagem de 2-0 e um início de encontro muito complicado, foi um dos 'statements' dos 'arsenalistas', que chegam às 'meias' com legítimas aspirações de chegar à final de Istambul, em 20 de maio.

Com o apoio de um público que nem sempre tem estado à altura das sucessivas equipas de grande qualidade que o Sporting de Braga tem sabido construir, o primeiro passo será ganhar vantagem em casa, sem que isso, como ser viu face ao Betis, seja obrigatório para poder voltar a uma final.

Pela frente, os 'arsenalistas' vão ter mais um adversário complicado, sem grande história, mas a realizar uma época de qualidade - segue em oitavo na Bundesliga e acabou de cair em Estugarda, no prolongamento, nas 'meias' da Taça da Alemanha.

O trajeto europeu confere ainda mais 'peso' ao conjunto comandado por Julian Schuster, que foi sétimo na fase de liga, com os mesmos 17 pontos do Sporting de Braga, vencendo Basileia, Utrecht, Salzburgo e Maccabi Telavive, em casa, e Nice, fora.

Depois, a eliminar, os germânicos superaram os belgas do Genk (0-1 fora e 5-0 em casa) e os espanhóis do Celta de Vigo (3-0 em casa e 3-1 fora), num percurso em que se destaca a perfeição caseira, com seis triunfos em outros tantos jogos.

Num conjunto em que o ex-benfiquista Jan-Niklas Beste foi decisivo nos 'quartos', com um golo e duas assistências, o italiano Vicenzo Grifo e o japonês Yuito Suzuki são, ambos com quatro golos, os melhores marcadores da equipa na prova.

Na antecâmara do embate da 'pedreira', as duas equipas mostraram no fim de semana estar já com a cabeça na Liga Europa, com os bracarenses a perder por 2-1 com o Santa Clara, nos Açores, para a I Liga portuguesa, e o Friburgo a ser goleado por 4-0 no reduto do Borussia Dortmund, para a Bundesliga.

Apesar destes resultados, as duas equipas vão apresentar-se, certamente, em alta, motivadas, para um duelo que se prevê equilibrado e não tem um favorito claro, ao contrário do que sucede na outra meia-final, do duelo inglês.

O Aston Villa, do 'especialista' espanhol Unay Emery, já vencedor de quatro edições da prova, três pelo Sevilha e uma pelo Villarreal, parte na frente face ao Nottingham Forest, de Vítor Pereira, o 'carrasco' do FC Porto nos 'quartos'.

Na Premier League, a formação de Birmingham segue no quinto lugar da Premier League, de acesso à 'Champions', enquanto o Nottingham é 16.º, 19 pontos abaixo, sendo que, no confronto direto, o Villa ganhou por 3-1 em casa e empatou (1-1) fora.

Os encontros da primeira mão das meias-finais da Liga Europa em futebol, em Braga e Nottingham, realizam-se na quinta-feira, pelas 20:00, com os embates da segunda mão marcados para 07 de maio, em Friburgo e Birmingham.