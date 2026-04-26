Sporting de Braga perde nos Açores antes das 'meias' da Liga Europa

O Sporting de Braga perdeu hoje por 2-1 no reduto do Santa Clara, em encontro da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a anteceder a primeira mão das meias-finais da Liga Europa, com o Friburgo.

Gonçalo Paciência, aos 71 minutos, e Gabriel Silva, aos 83, marcaram para os insulares, depois de Rodrigo Zalazar dar vantagem aos 'arsenalistas', aos 30.

O conjunto do espanhol Carlos Vicens, quarto classificado, manteve-se com 56 pontos, mais cinco do que o Famalicão (quinto), enquanto o 'onze' de Petit reforçou o 13.º lugar, ficando, com 32, provisoriamente seis acima do 16.º, o Casa Pia.

O Sporting de Braga recebe na quinta-feira o Friburgo, em encontro da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, e joga uma semana depois, onde decidirá se volta, 15 anos depois, a disputar a final da segunda prova da UEFA.