Sporting de Braga tenta ganhar 'fôlego' para repetir final de há 15 anos

O Sporting de Braga recebe hoje os alemães do Friburgo (20:00), em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa de futebol, no qual procura colocar-se em vantagem na discussão por um lugar na final de Istambul.

Os minhotos, orientados pelo espanhol Carlos Vicens, são a única equipa portuguesa ainda a disputar as competições europeias desta época e tentam a proeza de repetir a final de 2010/11, na qual perderam com o FC Porto (1-0), em Dublin.

Este é já o segundo melhor desempenho europeu do Sporting de Braga, que, nos 'quartos' da Liga Europa, afastou os espanhóis do Betis, com um empate em casa (1-1) e uma noite histórica em Sevilha, na qual recuperaram de uma desvantagem de dois golos para vencerem 4-2.

A eliminatória das meias-finais entre Braga e Friburgo, oitavo classificado na Bundesliga e que na Liga Europa afastou nos 'quartos' os também espanhóis do Celta de Vigo, é uma estreia absoluta de confrontos entre as duas equipas.

Ao contrário do Sporting de Braga, a história do Friburgo tem menor impacto na Europa, com os alemães a terem apenas seis participações, todas na segunda competição europeia, sendo que a desta época é a melhor de sempre.

O jogo de hoje disputa-se no Estádio Municipal de Braga (20:00) e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor, estando a segunda mão agendada para a próxima quinta-feira, na Alemanha.

Na outra meia-final, também hoje a partir das 20:00, o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, o 'carrasco' do FC Porto nos 'quartos', recebe o Aston Villa, do 'especialista' espanhol Unay Emery, treinador vencedor de quatro edições da prova, três pelo Sevilha e uma pelo Villarreal.