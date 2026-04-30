Governo Regional apoia ASA com 238 mil euros para o projecto 'Regressar'

A ASA – Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Santo António vai receber um apoio, por parte fo Governo Regional, no valor de 238.850 euros, destinados a comparticipar os encargos com o programa 'Regressar'.

Esta foi uma das decisões do Conselho de Governo, que se reuniu esta tarde. Já a Fábrica da Igreja Paroquial da Raposeira vai receber 70 mil euros para as obras de conservação e reabilitação da Igreja Paroquial da Raposeira.

Quanto à Casa do Povo de São Roque, receberá por parte da Segurança Social uma comparticipação financeira, no montante mensal de 10.661,50 euros, destinada à cobertura do défice de funcionamento da resposta social de Centro de Dia, com referência de 1 de Outubro de 2025 a 28 de Fevereiro de 2026.

O 'Torneio da Autonomia', que vai decorrer entre os dias 31 de Julho e 2 de Agosto de 2026, organizado pela Associação de Futebol da Madeira, será apoiado com 90 mil euros.

Outras deliberações:

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Casa do Povo do Jardim da Serra tendo em vista comparticipar nos custos que esta incorre com a organização da “Festa da Cereja” realizada no ano de 2026, numa comparticipação financeira que não excederá o montante de 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta euros);

- Aprovar a proposta de Decreto Legislativo Regional que procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 18/2022/M, de 5 de agosto, que estabelece as condições necessárias à concretização dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a Rede de Cuidados Continuados Integrados da Região Autónoma da Madeira (REDE), e submetê-la a aprovação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

- Louvar publicamente o atleta madeirense, Rodrigo Santiago Gomes Vilhena Andrade, a Associação Desportiva Galomar e a Associação de Ténis de Mesa da Madeira, por conquistar, ao serviço da Seleção Nacional, a medalha de bronze, na 2.ª Etapa do WTT Youth Contender Luxembourg 2026, na variante de pares mistos, no escalão de Sub-19, na modalidade de Ténis de Mesa.

- Louvar publicamente técnico madeirense Marco Paulo Pereira Vasconcelos, da Confederação Brasileira de Badminton, por conquistar ao serviço da Seleção Brasileira, uma medalha de prata e quatro medalhas de bronze, no XXIX YONEX 2026 Pan American Individual Championships, nas variantes de Pares Mistos, Pares Homens, Singulares Homens e Pares Mistos, no escalão absolutos;