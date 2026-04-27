Gabinetes de apoio à vítima inaugurados em 2025 apoiaram quase mil vítimas

Os dois gabinetes de apoio à vítima (GAV) que abriram no ano passado, no Seixal e no Porto, apoiaram quase mil vítimas de crimes, incluindo violência doméstica, adiantou a ministra da Justiça em entrevista à Lusa.

Estes gabinetes, explicou Rita Alarcão Júdice, "são essenciais para o combate à violência doméstica", uma vez que asseguram um acompanhamento e um aconselhamento mais próximo às vítimas.

No total, os GAV do Porto e do Seixal fizeram 2.846 atendimentos a 925 vítimas entre fevereiro, mês em que foram inaugurados, e dezembro do ano passado, garantindo apoio gratuito, confidencial e especializado - psicológico, jurídico e social.

"Temos como objetivo ter gabinetes de apoio à vítima em todas as comarcas do país, nas 23. Neste momento, temos 12 [gabinetes] e vamos abrir mais três este ano", adiantou a responsável pela pasta da Justiça.

Um dos três gabinetes de apoio à vítima é inaugurado hoje, em Matosinhos, e os restantes deverão abrir ainda este ano em Santarém e nos Açores.

O critério para a abertura destes espaços que estão integrados na Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica tem sido o número de queixas apresentadas em cada comarca e, no caso dos Açores, o Governo entendeu que "independentemente do número de queixas, era importante abrir um gabinete naquela região".

Olhando para o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2025, foram registadas 4.365 ocorrências de violência doméstica no Porto, 995 em Santarém e 989 nos Açores. Na Madeira foram registados 625 casos (-3,4%) face a 2024.