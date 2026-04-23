Quinta Magnólia acolhe primeiro Seminário Regional do projecto 'ETHOS'

O Auditório do Centro Cultural da Quinta Magnólia acolheu, na manhã desta quinta-feira, 23 de Abril, o primeiro de três seminários regionais subordinados ao tema 'Inclusão e Combate ao Bullying LGBTQIA+'. A iniciativa insere-se no projecto 'ETHOS', que visa promover ambientes mais inclusivos e reforçar a resposta ao bullying dirigido à comunidade LGBTQIA+, com especial enfoque na juventude e no contexto escolar.

Promovido pela Opus Diversidades, representada pelo seu presidente, Hélder Bértolo, o seminário contou com a parceria da Opus Gay Madeira, liderada por Paulo Spínola, refletindo um compromisso conjunto na defesa da igualdade, da inclusão e da dignidade humana.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença no evento, onde presidiu à sessão de abertura, acompanhada por Graça Moniz, directora Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, área que integra a direcção de Serviços de Igualdade de Género e Cidadania.

Na sua intervenção, a secretária regional destacou o encontro como um momento mobilizador e estruturante, sublinhando a importância da continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na promoção de uma sociedade mais inclusiva.

"Trata-se de uma iniciativa relevante, oportuna e necessária", afirmou, acrescentando que acções desta natureza "valorizam o papel das associações e reforçam parcerias com impacto concreto na comunidade".

Paula Margarido sublinhou ainda que o combate ao bullying exige respostas articuladas, consistentes e sustentadas, assentes na cooperação entre escolas, famílias, entidades públicas e organizações da sociedade civil. Apontou o seminário como um exemplo claro de convergência de esforços e de reforço de competências para a prevenção e para a inclusão.

"Uma sociedade verdadeiramente desenvolvida não é aquela onde todos são iguais, mas aquela onde todos são respeitados na sua diferença. Combater o bullying, especialmente quando atinge jovens pela sua identidade, é uma responsabilidade coletiva", concluiu.

O evento contou ainda com a participação, por via online, de Carina Quaresma, presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), organismo integrado na presidência do Conselho de Ministros, sob tutela da área governativa da igualdade.

O seminário no Funchal assinala o início de um ciclo de três encontros, que terá continuidade nos Açores e no Algarve, no âmbito do projecto 'ETHOS', aprovado pela CIG ao abrigo do programa de apoio técnico e financeiro a organizações da sociedade civil na área LGBTI+.