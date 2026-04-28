Governo Regional não vai rever apoios ao futebol profissional
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, referiu, hoje, que não é sua intenção aumentar os apoios ao futebol profissional, neste caso ao Nacional e Marítimo, contrariando, assim, o pedido de Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional que, em declarações à RTP-Madeira, apontou para a necessidade de haver um aumento dos apoios do Governo Regional aos dois clubes madeirenses que competem nos campeonatos profissionais.
“O que está previsto é o que está no quadro da lei. Acho que a lei funciona muito bem. Na lei do enquadramento desportivo regional está previsto a subida do Marítimo e o aumento logo da verba. Aliás, isso está contemplado e, por isso, não há nenhum problema. Ainda bem que existe essa lei. Assim toda a gente já sabe com o que conta”, referiu Miguel Albuquerque, à margem da visita às obras que decorrem na vereda que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo.
Na presente temporada, o Nacional, por competir na I Liga, recebeu 2 milhões e 375 mil euros. O Marítimo, por jogar na II Liga, recebeu 1 milhão e 188 mil euros. Com a subida de divisão, Marítimo verá actualizado o valor a receber por parte do Governo Regional.