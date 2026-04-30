Funchal aprova apoios ao desporto no valor de 462 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, esta quinta-feira, a atribuição de mais de 462 mil euros em apoios ao desporto. Este é um investimento destinado a apoiar clubes e a incentivar a prática desportiva entre os mais jovens, "reforçando o compromisso municipal com a formação desportiva no concelho".

Helena Leal explicou, no final da reunião de Câmara, que, deste total, mais de 310 mil euros destinam-se ao apoio ao associativismo desportivo, abrangendo 38 entidades do concelho. Já o Programa Jovem Atleta representa um investimento próximo dos 152 mil euros, beneficiando 35 clubes e mais de 6.000 atletas com idade inferior a 15 anos.

Nesta reunião foram ainda aprovados Programas Municipais de Ocupação em Contexto de Trabalho, Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, bem como a atribuição, para este ano, de 15 Bolsas de Mérito e Valor. Cada Bolsa de Mérito tem o valor de dois mil euros, totalizando um investimento municipal de 30 mil euros por ano.

A vereadora salientou que todas estas propostas foram aprovadas por unanimidade.