Rafael Nunes defende apoios do Governo aos municípios para os bombeiros profissionais

Rafael Nunes fez a primeira pergunta a Miguel Albuquerque abordando a questão do financiamento dos bombeiros nos profissionais nos municípios do Funchal, Santa Cruz e Machico.

O deputado do JPP quer saber se o Governo Regional está disponível para estabelecer contratos-programa com as câmaras para garantir financiamento aos bombeiros sapadores.

Rafael Nunes também abordou a questão do segundo meio aéreo que, sublinha, tem de ser responsabilidade da República e é uma promessa de Miguel Albuquerque.