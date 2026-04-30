Masculinos de Portugal batem Grécia e garantem 16 'avos' do Mundial de ténis de mesa

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa garantiu hoje a presença nos 16 avos de final do Mundial de equipas, que decorre em Londres, ao vencer a Grécia por 3-0, na terceira jornada do Grupo 6.

A formação lusa assegurou o primeiro lugar do grupo, o único que garante o apuramento direto, e aguarda agora pelo adversário dos 16 avos de final, a sair de um dos grupos que ainda falta fechar na ronda de hoje.

O primeiro jogador luso a entrar em ação foi Marcos Freitas, que, depois de entrar em falso perante Georgios Stamatourous, ao perder por 11-7, virou o resultado, vencendo os parciais seguintes por 11-5, 11-8 e 11-6.

No embate seguinte, Tiago Apolónoa chegou aos 2-0, ao triunfar por 11-6 e 18-16, ainda cedeu perante Ioannis Sgouropoulos no terceiro parcial por 11-9, mas fechou o encontro logo de seguida, ao triunfar poe 11-7.

Mais dificuldades sentiu João Geraldo, que esteve a perder por 2-0 perante Panagiotis Gionis (11-2 e 11-9), mas vrou o encontro a seu favor nos restantes três parciais, por 11-8, 11-6 e 11-7.

Os primeiros classificados de cada grupo e os seis melhores segundos das 16 'poules' avançam para o mapa principal, sendo que os oito restastes segundos posicionados disputam uma ronda eliminatória, com os quatro vencedores a continuar em prova.