Construção de armazéns que garantem à Madeira 2 meses de alimentação depende de Lisboa

O Governo Regional da Madeira pediu ao Governo da República autorização para a construção de dois armazéns logísticos na zona da Cancela, que podem garantir o abastecimento de, pelo menos, dois meses às cadeias alimentares do arquipélago. O terreno escolhido para esta infraestrutura, da responsabilidade do Grupo Sousa, fica junto ao estabelecimento prisional do Funchal, uma instalação de segurança. Por esse motivo, a obra necessita de autorização do executivo nacional.

Na reunião do Conselho de Governo da passada quinta-feira foi aprovada uma resolução a solicitar ao Governo da República e às entidades competentes a colaboração institucional para viabilizar a construção da nova infraestrutura logística considerada vital para a Região Autónoma. De acordo com o texto dessa resolução, publicada no Jornal Oficial de ontem, o projecto é promovido pelo Grupo Sousa, um dos maiores operadores logísticos do país e o principal na Madeira. Está previsto um investimento entre 25 e 30 milhões de euros. A iniciativa contempla a construção de dois armazéns logísticos com uma área coberta total de 18.000 metros quadrados, implantados num terreno com cerca de 39.000 metros quadrados.

Imagem Google Earth

De acordo com o Governo Regional, a natureza insular e ultraperiférica da Madeira exige um planeamento estratégico rigoroso das suas capacidades logísticas, sobretudo no que respeita ao armazenamento de bens essenciais. O objectivo é assegurar o abastecimento da população e prevenir eventuais ruturas provocadas por fenómenos climatéricos ou outras interrupções no fornecimento.

A nova infraestrutura permitirá garantir o abastecimento das cadeias alimentares da Região por um período mínimo de 60 dias, reforçando significativamente a resiliência do sistema logístico regional e contribuindo para a estabilidade económica e o bem-estar da população.

O estudo de localização aponta para a instalação da infraestrutura na cidade do Funchal, numa zona central, considerada mais adequada do ponto de vista da segurança dos bens armazenados. A área identificada situa-se nas imediações do Estabelecimento Prisional do Funchal, tendo o promotor manifestado total disponibilidade para implementar medidas de mitigação de riscos que salvaguardem a segurança daquela unidade.

O Conselho do Governo considera este investimento de inequívoco interesse regional, sublinhando o seu carácter estratégico e emergente para a Madeira. Nesse sentido, apela à cooperação institucional do Estado para acelerar o processo de aprovação.