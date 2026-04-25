Finais dos campeonatos regionais Sub-12 e 16 em Ténisn nos courts da Quinta Magnólia

O segundo fim-de-semana do Campeonato Regional de Sub-12 e 16 "é quando iremos descobrir os campeões da prova rainha destes escalões", anuncia a Associação de Ténis da Madeira. "Amanhã, domingo, iremos conhecer os campeões regionais nas vertentes de singulares masculinos e femininos e não só", assegura.

Assim, no Campeonato Regional Sub-12, os favoritos vão marcar encontro na final de amanhã: Tomás Velosa do Roberto Costa TC é o primeiro cabeça-de-série e o 14º classificado do Ranking Nacional e vai marcar encontro contra o segundo pré-favorito, atleta do CD Nacional, Mário Nascimento, naquele que sairá campeão regional de singulares pela primeira vez".

Nos femininos, "Emily Real tenta revalidar o título conquistado na época passada. A tenista do Roberto Costa TC que venceu a quarta cabeça-de-série, Valentine Ojkic, por 7-5 e 6-3, irá marcar encontro contra a sua colega, Leonor Ramos que procura destronar a campeã em título. Ambas as finais estão marcadas para as 10 horas", aponta.

Já no Campeonato Regional Sub-16, "muitos nomes conhecidos vão a jogo na disputa do título de singulares. Nos masculinos, Afonso Faria Paulino é o atual campeão e vai defender o título diante do tenista do Ludens CM, Lucas Nascimento, um ano mais novo".

Nos femininos, "Francisca Marote (Roberto Costa TC) vai tentar conquistar o título de campeã regional de Sub-16 pela primeira vez e o mesmo se pode contar com Margarida Duque (CE Levada) que irá disputar a sua primeira final de 2026", aponta.

Refira-se que nos Sub-12, "vai ser ainda realizada mais uma final: Tomás Velosa e Gabriela Morna (Roberto Costa TC) vão disputar o título de pares mistos diante de Leonor Ramos e Mário Nascimento pelas 13h00", aponta a ATM.

Por fim, "o título de pares mistos também vai a jogo nos Sub-16: Francisca Marote e João Araújo, primeiros cabeças-de-série, vão disputar o título diante os colegas de clube, Afonso Faria Paulino e Francisca Marques Pestana, num encontro a começar pelas 14h30", calcula.