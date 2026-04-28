PSD e Governo garantem segundo meio aéreo

Joana Silva fez a primeira pergunta, do PSD, ao Governo Regional, para garantir que o "segundo meio aéreo" para a Protecção Civil "está no Orçamento de Estado" e será uma realidade.

A deputada também acusou o PS de, quando estava no governo da República, não responder aos pedidos de apoio da Madeira, em Protecção Civil.

Miguel Albuquerque, na resposta, lembrou que foi no seu primeiro governo que foi feito um estudo sobre os meios aéreos de combate a fogos que levou à vinda de um helicópero.

O segundo helicóptero deverá ser uma realidade este ano e já foram realizadas obras, na Cancela, para receber o segundo aparelho.