Quatro equipas madeirenses marcam presença no campeonato nacional de ténis de mesa

Disputa-se no próximo fim de semana, a 18 e 19 de Abril de 2026), no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, o Campeonato Nacional de Equipas Sub-11, Sub-15 e Sub-19 em ténis de mesa, da Época Desportiva 2025/2026, com a presença de quatro equipas da Madeira.

Segundo nota da Associação de Ténis de Mesa da Madeira, esta será uma organização da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, sendo que estes Campeonatos Nacionais serão disputados nas categorias de Sub-11, Sub-15 e Sub-19, em ambos os géneros, contando com a participação de cerca de seis dezenas de formações em competição, na luta pelos principais títulos nacionais coletivos do ano.

Após a realização dos respetivos Campeonatos Regionais, a Madeira estará representada na dimensão nacional, durante estes dois dias de competição, por quatro equipas, representado as seguintes coletividades: Associação Desportiva Galomar, Clube Desportivo 1º de Maio, Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol e Clube de Ténis de Mesa Santa Teresinha.

As equipas presentes destacaram-se nas prestações regionais, procurando alcançar as vitórias e pódios nestes Campeonatos Nacionais, onde a consistência e qualidade dos nossos jovens poderá fazer a diferença.

