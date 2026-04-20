PLAZA associa-se à Associação de Ténis de Mesa da Madeira e promove iniciativas dedicadas à modalidade

No âmbito do Dia Mundial do Ténis de Mesa, que se assinala a 23 de Abril, o PLAZA Madeira volta a associar-se à Associação de Ténis de Mesa da Madeira para promover um conjunto de iniciativas dedicadas à modalidade, convidando visitantes de todas as idades a participar.

Segundo nota à imprensa, entre os dias 21 e 26 de Abril, o centro comercial será palco de várias actividades, no Piso 1, pensadas para dar a conhecer e incentivar a prática do ténis de mesa junto da comunidade. O programa inclui momentos de demonstração protagonizados por atletas federados, sessões de prática livre abertas ao público e iniciativas dirigidas a alunos do 1.º ciclo das escolas da Região.

Para acolher estas acções, será instalada uma área dedicada à modalidade, equipada com piso técnico e estruturas de delimitação, garantindo condições adequadas à prática desportiva.

Um dos pontos altos da programação será a realização das finais masculina e feminina da Taça da Madeira de ténis de mesa, agendadas para os dias 22 e 24, respetivamente, às 19h00.

Por fim, refere que com esta iniciativa, o PLAZA Madeira reforça o seu compromisso com a promoção do desporto e de estilos de vida saudáveis, contribuindo, simultaneamente, para dar visibilidade ao ténis de mesa na Região.

Programa completo:

Dia 22

· 19h00

Final da Taça da Madeira (masculinos)

Dia 23

· 11h00 – 12h00

Actividades de demonstração e prática com alunos do 1.º ciclo

· 14h30 – 16h00

Ténis de mesa inclusivo (actividade com a APPNE – Associação Sem Limites)

· 18h00 – 19h00

Demonstração e divulgação do projecto '+ Meninas à Mesa'

Dia 24

· 19h00

Final da Taça da Madeira (femininos)

De 21 a 26

· Prática livre de ténis de mesa