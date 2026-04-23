CDU apela à participação nas comemorações populares do 25 de Abril

No próximo dia 25 de Abril, a CDU volta a assinalar a Revolução dos Cravos com a sua tradicional Festa-Comício na Rua João de Deus, no Funchal, convidando a população a participar numa jornada de celebração, convívio e afirmação dos valores de Abril.

Passados 52 anos sobre a Revolução, e num ano em que se assinalam também os 50 anos da Constituição da República Portuguesa e da Autonomia da Região, "estas comemorações ganham um significado ainda mais especial".

Ao longo de décadas, a CDU afirma que tem levado Abril à rua, primeiro na Rua da Carreira e agora na Rua João de Deus, mantendo viva uma celebração popular, com os trabalhadores e com o povo, "onde a memória se cruza com a luta do presente".

"Num tempo marcado por dificuldades sociais e económicas, celebrar Abril é também afirmar direitos essenciais: o direito à saúde, à educação, à habitação, ao trabalho com direitos, à liberdade e à paz. Direitos conquistados com a Revolução e que continuam hoje a exigir defesa e concretização", sublinha o partido.

A iniciativa tem início às 11h30, com um programa aberto e participado, e contará com intervenções políticas a partir das 13 horas, por Edgar Silva, coordenador Regional da CDU, e Gonçalo Ramos, da JCP.

As comemorações prosseguem durante a tarde com a Marcha da Liberdade, promovida pela Comissão da comemoração do 50 anos do 25 de Abril.