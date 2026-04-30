Dois helicópteros no SRPC devido a substituição de rotina

A presença de dois helicópteros na base do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), na Cancela, Funchal, deve-se a uma substituição de rotina do meio aéreo actualmente em operação.

Ao DIÁRIO, fonte oficial esclareceu que a aeronave em serviço será trocada, à semelhança do que já aconteceu no passado, não estando em causa a chegada de um novo meio para reforço permanente da capacidade operacional da Região.

A nova aeronave chegou à Madeira por via marítima no início da semana, integrando este processo de rotação que visa assegurar a continuidade e prontidão do dispositivo de resposta.