Dois helicópteros no SRPC devido a substituição de rotina
Nova aeronave chegou por via marítima no início da semana
A presença de dois helicópteros na base do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), na Cancela, Funchal, deve-se a uma substituição de rotina do meio aéreo actualmente em operação.
Ao DIÁRIO, fonte oficial esclareceu que a aeronave em serviço será trocada, à semelhança do que já aconteceu no passado, não estando em causa a chegada de um novo meio para reforço permanente da capacidade operacional da Região.
A nova aeronave chegou à Madeira por via marítima no início da semana, integrando este processo de rotação que visa assegurar a continuidade e prontidão do dispositivo de resposta.
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