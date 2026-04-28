Se o segundo helicóptero não vier a culpa é da República

Na respostas aos deputados que perguntaram pelo segundo meio aéreo de combate a incêndios, Miguel Albuquerque afirmou que já está a decorrer um concurso, nacional e que um dos helicópteros e respectivas tripulações "virão para a Madeira".

O presidente do Governo Regional recordou as promessas do ministro da Administração Interna de que o segundo meio virá "ainda este ano", mas garante que "depende do ministro".

Se o helicóptero não chegar "a culpa tem de ser imputada à República".

Albuquerque aproveitou para voltar a acusar o PS de, quando era governo na República, nada ter feito para a vinda de um meio aéreo. "Nem uma 'mosca aérea' chegou", disse.