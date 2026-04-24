Nó de Gaula encerrado na segunda-feira devido a obras de pavimentação

O ramo de entrada 18 da Via Rápida (VR1), no nó de Gaula, estará encerrado ao trânsito na próxima segunda-feira, 27 de Abril. O corte deve-se à realização de trabalhos de pavimentação programados pela Via Litoral.

A interrupção da circulação no sentido Ribeira Brava – Machico ocorrerá durante o período diurno, entre as 8 e as 20 horas. De acordo com a concessionária, esta intervenção é necessária para a melhoria do piso betuminoso naquela zona de acesso à via rápida.

Para evitar constrangimentos, a Via Litoral recomenda que os condutores utilizem o nó anterior ou o seguinte à zona intervencionada como alternativa. Como é habitual neste tipo de operações, a realização dos trabalhos está dependente das condições atmosféricas, podendo ser reprogramada caso a meteorologia não permita a pavimentação.

A empresa solicita a colaboração dos utentes no cumprimento da sinalização rodoviária temporária instalada no local e agradece a compreensão pelos eventuais incómodos causados. Toda a informação actualizada pode ser consultada no site oficial da concessionária em www.vialitoral.com.