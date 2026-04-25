Green Market arrancou hoje na Calheta com aposta na produção local

O ‘Calheta Green Market’ arrancou hoje, na Praceta 24 de Junho, na vila da Calheta, reunindo artesãos, produtores e projectos criativos numa iniciativa que volta a colocar a sustentabilidade e a economia circular no centro da dinâmica local.

Na abertura, a presidente da Câmara Municipal da Calheta destacou o crescimento consistente do evento e o impacto que tem vindo a gerar no concelho, sublinhando que esta é já a terceira edição de uma aposta consolidada do município em parceria com o Falésia Atelier.

“A adesão tem crescido ao longo do tempo e são cada vez mais os participantes do concelho, que conta já com 16 participações”, afirmou a autarca, evidenciando o envolvimento crescente dos agentes locais.

Doroteia Leça valorizou particularmente a relação que se tem vindo a criar entre os participantes, apontando benefícios que vão além da vertente comercial. “A parceria e interacção entre os participantes tem sido uma mais-valia, não apenas no que toca à partilha de aprendizagens, mas sobretudo pela maior visibilidade e promoção dos diversos artesãos”, referiu a edil social-democrata.

Destacou ainda o efeito mobilizador da iniciativa junto da comunidade, sublinhando que o próprio sucesso do evento está a gerar novas expectativas. “A importância e estímulo da iniciativa ganha ainda mais relevo porque fruto desta iniciativa são os nossos produtores e artesãos do concelho que já nos pedem para replicar estas iniciativas ao longo do ano”, disse.

O evento conta também com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, e apresenta um programa que inclui venda de produtos, artesanato, workshops, degustações, conversas e música ao vivo.

A iniciativa prolonga-se até amanhã, transformando a Praceta 24 de Junho num espaço de encontro entre comunidade, criatividade e produção local.