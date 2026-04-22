Calheta Green Market regressa este fim-de-semana

É já no próximo fim-de-semana, 25 e 26 de Abril, que a Praceta 24 de Junho, na Vila da Calheta, volta a acolher mais uma edição do Calheta Green Market, entre as 12h00 e as 20h00, naquela que será a 3.ª edição do evento e a maior de sempre em número de participantes.

Sob o tema 'Semeia a Mudança', esta edição contará com cerca de 60 produtores e marcas, 14 das quais do concelho da Calheta, estabelecendo um novo recorde de participação e trazendo muitas novidades ao nível da oferta de produtos, que poderão também ser acompanhadas através das redes sociais do Green Market Madeira.

Segundo nota à imprensa, "mais do que um mercado, o evento afirma-se como um espaço de encontro entre comunidade, criatividade e sustentabilidade, promovendo estilos de vida mais conscientes, valorizando produtores locais e incentivando práticas ligadas à economia circular, ao consumo responsável e à inovação sustentável".

Ao longo dos dois dias, prossegue, "o eco-mercado circular será novamente um dos grandes destaques, reunindo projetos ligados ao artesanato, alimentação saudável, bem-estar, design sustentável e produção local". E acrescenta: "Paralelamente, haverá actividades para toda a família, incluindo jogos didácticos e experiências interativas para os mais novos".

A programação inclui várias iniciativas de participação gratuita.

No sábado, 25 de Abril, destaque para o showcooking 'Semeia e Saboreia', dinamizado por Rute Fernandes, presidente da Associação VegMadeira, que irá desmistificar a alimentação vegana e apresentar receitas práticas e acessíveis.

No domingo, 26 de Abril, decorrem dois workshops: Construção de caixas de compostagem doméstica, com Leandro Almeida (Pallets Man) e enquadramento técnico da Eng.ª Márcia Melim, da DRAM, numa iniciativa que prevê posteriormente doar as estruturas produzidas a instituições do concelho, com apoio da Leroy Merlin Funchal; e produção de sabonetes artesanais naturais, orientado por Elena Garcia, artesã certificada pelo IVBAM, permitindo aos participantes aprender técnicas tradicionais e levar consigo o sabonete produzido.

O programa integra ainda, no sábado, um ciclo de conversas dedicado à sustentabilidade, com contributos de convidados de diferentes áreas: Rute Fernandes (VegMadeira) – alimentação consciente; Cristina Medeiros (IFCN) – ecossistema e floresta; e Luísa e Martin (Madeira Quality Care) – saúde e medicina do estilo de vida.

Durante todo o fim-de-semana haverá um espaço de rastreios básicos de saúde, promovido pela Madeira Quality Care, reforçando a importância da prevenção e do bem-estar.

A componente solidária volta igualmente a marcar presença através da campanha 'Papel por Alimentos', em parceria com o Banco Alimentar da Madeira, incentivando a entrega de papel para reciclagem, convertido posteriormente em bens alimentares para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento contará ainda com actuações musicais ao vivo de artistas regionais, contribuindo para o ambiente dinâmico e acolhedor que caracteriza o Green Market.

Por fim, diz que "com uma programação diversificada e pensada para todas as idades, esta edição convida a comunidade a semear pequenas mudanças com grande impacto, num fim de semana dedicado à sustentabilidade, criatividade e celebração do talento local".