IFCN garante que quota para madeirenses na vereda do Pico do Areeiro não está esgotada

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) garante que a quota destinada aos residentes na Região, para o percurso pedestre PR1 – Vereda do Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, não se encontra esgotada, podendo os madeirenses continuar a inscrever-se e a usufruir deste percurso.

O esclarecimento surge na sequência de uma forte procura motivada pela reabertura desse percurso e a disponibilização de reservas, sobretudo, a não residentes. "O IFCN sublinha que o acesso é assegurado mediante a apresentação do Cartão de Cidadão e do Cartão SIMplifica no acesso ao trilho ou através da inscrição prévia no Simplifica, medida que visa salvaguardar o usufruto por parte da população residente, em equilíbrio com a gestão da capacidade de carga e das condições de segurança", aponta em nota enviada à imprensa.

Além disso, recorda que o percurso manter-se-á bidirecional entre o Pico do Areeiro e o Miradouro da Pedra Rija, passando a partir desse ponto e até ao Pico Ruivo a ser unidirecional, no sentido Pico do Areeiro → Pico Ruivo, devendo a saída a partir do Pico Ruivo ser efectuada através do PR1.1 – Vereda da Ilha (Ilha) ou do PR1.2 – Vereda do Pico Ruivo (Achada do Teixeira), estando prevista futuramente a reabertura do PR1.3 – Vereda da Encumeada (Encumeada).

"O IFCN reforça que estas medidas visam garantir a segurança dos utilizadores, a preservação dos valores naturais e a qualidade da experiência no percurso, reiterando que o acesso para madeirenses permanece disponível e não está esgotado", termina.