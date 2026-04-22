'Liceu' acolhe XXVII Semana dos Clubes, Grupos e Projectos

Entre os dias 27 e 30 de Abril, a Escola Secundária Jaime Moniz transformar-se-á no palco da XXVII Semana dos Clubes, Grupos e Projectos.

"Sob o lema 'Liceu: Casa, Ilha, Paz, Madeira', o evento deste ano reveste-se de um simbolismo especial, cruzando a história secular da instituição com a celebração da sua infraestrutura física", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "a efeméride assinala um duplo aniversário de grande relevo: os 188 anos de existência de uma instituição que é pilar da educação na Região Autónoma da Madeira e os 80 anos da inauguração do seu icónico edifício, ponto de referência na arquitetura e na memória coletiva do Funchal".

E prossegue: "O lema escolhido para esta edição reflecte a missão da escola enquanto porto de abrigo e espaço de cidadania, na medida em que a ideia de casa simboliza o acolhimento de gerações de estudantes ao longo do tempo. Por outro lado, a referência à ilha e à Madeira evidencia o orgulho e a profunda ligação ao território que caracteriza toda a comunidade escolar. Por fim, o conceito de paz surge como um valor universal, promovido através da convivência harmoniosa e da partilha de conhecimento".

Adianta também que "as coordenadoras das actividades de Complemento e Enriquecimento Curricular, Carla Rodrigues e Teresa Rodrigues de Almeida, prepararam um programa que funde a tradição académica com a inovação pedagógica dos seus clubes".

E acrescenta: "Durante os quatro dias de certame, os diversos clubes e projetos da escola darão a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo. A programação promete ser diversificada, incluindo exposições temáticas que cruzam o passado e o futuro do edifício, palestras/ workshops e momentos culturais que celebram a herança do 'Liceu'".

"Celebrar 188 anos de uma instituição e 80 anos deste edifício é celebrar a própria história da educação na Madeira," refere a coordenação. E prossegue: "O lema deste ano pretende reforçar o sentimento de pertença: o Liceu como a Casa que acolhe, a Ilha que nos define, a Paz que ambicionamos e a Madeira que servimos".

Por fim, diz que a XXVII Semana dos Clubes "encerra com a convicção de que o Liceu Jaime Moniz, apesar da sua idade venerável, continua a ser um espaço de vanguarda, onde o passado inspira o futuro".