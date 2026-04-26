Inês Correia vence nos femininos do MIUT Starter

Inês Correia, da Casa Benfica Faro, foi a vencedora nos femininos do MIUT Starter, com o tempo de 1:37.47, cortando a meta 23 minutos e 48 segundos depois do vencedor absoluto, Paulo Macedo.

A prova MIUT Starter, a decorrer esta manhã, integra o encerramento da edição de 2026 do Madeira Island Ultra Trail. Mais de meia centena de atletas, de 37 nacionalidades, partiram às 8h00 do centro do Porto da Cruz.

O percurso, com cerca de 17 quilómetros e um desnível positivo acumulado de 510 metros, termina junto ao Fórum Machico, com um tempo máximo de 3 horas e 30 minutos.

Maria João Abreu, do CDC Porto Moniz, foi segunda classificada, a apenas 34 segundos da vencedora, com 1:38.21. O terceiro lugar ficou para a alemã Marie Bruchard, com 1:40.46.