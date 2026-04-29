Duarte Correia e Vera Duarte eleitos para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal

A lista proposta pela coligação 'Funchal Sempre Melhor' para compor a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Funchal, composta por Duarte Correia e Vera Duarte, foi aprovada esta quarta-feira, 29 de Abril, na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, que decorreu no Centro Cívico de São Martinho.

Em nota emitida o CDS-PP Funchal revela que Duarte Miguel Correia de 32 anos é licenciado em Serviço Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e conta com experiência profissional na área social e comunitária. Desde 2021, exerce funções como assistente social na ASA – Associação de Desenvolvimento de Santo António, onde tem trabalhado directamente com famílias e comunidades locais.

Ao longo do seu percurso, desempenhou também funções como técnico superior de reabilitação no Estabelecimento Prisional da Cancela e como assistente social no Centro Comunitário de São Martinho, acumulando experiência relevante no acompanhamento de contextos sociais complexos. Realizou ainda estágio na equipa de centros comunitários do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM).

No âmbito da sua formação complementar, participou no programa Be(A)Live, onde frequentou a formação de 'Jovens Educadores de Pares'. O programa teve como principal objectivo a prevenção de comportamentos de risco e aditivos entre os jovens, bem como a promoção de estilos de vida saudáveis, competências consideradas particularmente relevantes para o trabalho a desenvolver na CPCJ.

A escolha de Duarte Miguel Correia, segundo Pedro Pereira, presidente da concelhia do Funchal do CDS-PP, "reflecte a aposta em perfis com experiência técnica e proximidade ao terreno, reforçando a capacidade de intervenção da CPCJ do Funchal numa área sensível e determinante para o bem-estar das crianças e jovens do concelho".