IL critica ausência de reformas e “falta de ideias novas” no discurso de Albuquerque

O presidente da Iniciativa Liberal na Madeira, Gonçalo Maia Camelo, considerou que o discurso de encerramento do XX Congresso Regional do PSD Madeira ficou aquém das expectativas, apontando a ausência de reformas estruturais e de novas propostas para a Região.

“Esperava mais”, afirmou o dirigente liberal, sublinhando que, apesar das críticas de Miguel Albuquerque ao Governo da República por falta de reformas, na Madeira “também não vemos as reformas que precisamos”.

O líder da IL apontou que o discurso esteve centrado sobretudo em obras públicas e infra-estruturas, como novas estradas e o alargamento do Porto do Funchal, “para receber mais navios de cruzeiro”, mas sem uma visão estratégica mais ampla.

Criticou ainda a ausência de propostas para captar investimento estrangeiro, alertando para o que disse ser um desempenho fraco nessa área. “O investimento estrangeiro na Madeira está a atingir mínimos históricos”, afirmou.

Gonçalo Maia Camelo referiu também a falta de referência ao Centro Internacional de Negócios da Madeira e acusou o Governo Regional de não apresentar “uma única estratégia” para dinamizar a economia.

“Há uma ausência de propostas e de ideias novas”, disse, defendendo que o modelo actual de desenvolvimento está a ser mantido sem alterações de fundo, com foco excessivo em infra-estruturas físicas em detrimento de reformas estruturais.